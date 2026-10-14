Japan ontbiedt Russische ambassadeur om arrestatie journalist

TOKIO (ANP/RTR) - Japan heeft de Russische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van een Japanse journalist, meldt persbureau Kyodo. Tokio heeft opgeroepen tot een "eerlijke en onpartijdige behandeling" voor de verslaggever, die wordt beschuldigd van spionage.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dinsdag bekend dat Yuki Imai was opgepakt, een journalist van de krant Hokkaido Shimbun. Dat gebeurde op het eiland Sachalin, helemaal in het oosten van Rusland. Dat ligt niet alleen in de buurt van het Japanse Hokkaido, maar ook bij de Koerilen, een eilandengroep onder Russische controle die ook geclaimd wordt door Japan.

Imai zou op Sachalin zijn geweest om informatie te vergaren over de Russische verdediging, luidt de beschuldiging. Hij is in voorarrest geplaatst. Bij een veroordeling kan hij een gevangenisstraf van twintig jaar krijgen.

De Japanse autoriteiten hebben nog geen contact kunnen leggen met Imai en vragen Rusland om meer informatie.