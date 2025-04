Opnieuw examenstunt beëindigd die uit de hand liep

WIJK EN AALBURG (ANP) - Een eindexamenstunt in de Brabantse plaats Wijk en Aalburg is woensdagochtend beëindigd omdat deze uit de hand liep, meldt de politie. Leerlingen zouden zwaar vuurwerk hebben afgestoken en vernielingen hebben aangericht.

Ook vond de politie een explosief in een rugzak die vermoedelijk van een 15-jarige jongen is. Hij is aangehouden. "In overleg met de school is besloten om de stunt te beëindigen", aldus de politie op X.

Afgelopen dagen liepen meerdere examenstunts uit op ongeregeldheden. In Almelo werden dinsdag vijf jongeren aangehouden voor hun gedrag tijdens een examenstunt. Ook daar werden zaken vernield en staken jongeren zwaar vuurwerk af.

Regionale media melden nog meer uit de hand gelopen examenstunts van afgelopen dagen, onder meer in Elburg en Groningen.