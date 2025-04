Wilders blij met akkoord over voorjaarsnota, was 'spannend'

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders is "heel blij" dat er een akkoord is bereikt over de voorjaarsnota, zei hij na afloop van het marathonoverleg op het ministerie van Financiën. Hij denkt dat er een mooi pakket op tafel ligt. "Ik ben heel blij dat er resultaat is bereikt en dat we kunnen leveren aan onze achterban."

Volgens Wilders was het "heel spannend" en heeft hij ook het idee gehad dat de coalitiepartijen er niet uit zouden komen. Hij dacht dat "vandaag nog en gisteren, maar niet iedere dag".

De coalitieleiders en hun secondanten zijn de nacht van dinsdag op woensdag doorgegaan met het overleg, bevestigde Wilders. "We hebben helemaal niet geslapen. Nog geen minuut, niet even op de bank gelegen. Maar nogmaals, het was het waard."

De PVV-leider sprak van tien dagen overleg waarvan acht dagen effectief onderhandelen.