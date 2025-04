Alexander Klöpping legt uit hoe 90% van de marketeers binnenkort hun baan gaat verliezen

Tech-journalist en ondernemer Alexander Klöpping schoof gisteravond bij Eva Jinek aan tafel aan om uit te leggen wat de overdonderende impact van AI gaat zijn op de arbeidsmarkt in de komende jaren.

Hij heeft een compleet marketingbureau in elkaar geknutseld van AI-medewerkers die met elkaar overleggen over de boekpresentatie van een nieuwe jeugdboek van Carry Slee. Binnen tien minuten wordt het werk verzet waar een hele homo sapiens-marketingafdeling weken over doet.

De implicaties zijn enorm. Nu al worden de marketingbudgetten van grote Amerikaanse bedrijven verlaagd met meer dan 90 procent, volgens Klöpping. En er zijn veel meer sectoren waar verregaande automatisering aan zit te komen. Hoe gaan we hiermee om? Moeten we AI-werkers gaan belasten, zoals Bill Gates al heeft geopperd?

"Gisteravond richtten we een 'bedrijf' op, volledig gerund door AI agents", begint Klöpping zijn relaas op X.

"Ik liet zien hoe alle AI-medewerkers bij 'Relamebureau Eva' eigen rollen hebben, persoonlijkheden en expertise. Van accountmanager tot copywriter, ze communiceren met elkaar om échte taken uit te voeren.

Om dit te demonstreren, lieten we het 'bureau' een marketingcampagne maken voor het nieuwe boek van Carry Slee, 'Noorderlicht'. Wat normaal dagen werk zou kosten, werd in 10 minuten gerealiseerd - inclusief doelgroepanalyse, campagnestrategie en visuals. De reactie van Carry was veelzeggend: een mix van verwondering en lichte bezorgdheid.

Aan de ene kant zien we de enorme potentie: bedrijven kunnen efficiënter werken. De eerste HR-pakketten ontstaan waar je naast 'gewone' medewerkers ook AI-agents kunt toevoegen in het organogram. Dat leidt al tot kostenbesparingen en snellere innovatie. Ik gebruik het zelf voor mijn podcasts om in mijn eentje werk te doen waar voorheen meerdere mensen voor nodig waren.

Maar er is natuurlijk ook een keerzijde die we niet kunnen negeren. Deze technologie heeft nu al impact op banen. De directeur van een reclamebureau vertelde me dat een klant van 290 naar 20 copywriters was gegaan door AI. Het fotografiebudget werd van 10 miljoen met 90% teruggeschroefd. De directeur van een Nederlandse verzekeraar vertelde me dat alle schadeclaims al uitbetaald worden door AI agents. Dit is geen sciencefiction meer - het gebeurt nu.

Er zijn kanttekeningen. Zo is de kwaliteit van AI agents nog niet consistent genoeg qua kwaliteit om toe te passen in een professionele omgeving. Natuurlijk is het niet zeker dat AI zich blijft ontwikkelen in het huidige tempo. Misschien vlakt de groei af. En we hebben te maken met tekorten op de arbeidsmarkt. Maar, de techniek wordt elke dag beter. Ik denk dat we serieus rekening moeten houden met een scenario waarin deze technologie binnen 3 tot 5 jaar grote impact heeft op kenniswerk - juist op die goedbetaalde banen achter een scherm waar Silicon Valley op mikt.

De vraag is hoe we hier dan als samenleving mee omgaan. Moeten we 'robotbelasting' invoeren zoals Bill Gates suggereert? Moeten we beroepen waar mensen met hun handen werken herwaarderen? En vooral: kunnen we deze transitie in goede banen leiden zonder het volledig aan de markt over te laten?"

Bekijk hieronder de fascinerende demonstratie van Alexander Klöpping bij Jinek: