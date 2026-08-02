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Peloton begint tweede Touretappe naar Genève met Wiebes in geel

Sport
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 14:38
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AIGLE (ANP) - De tweede etappe van de Tour de France Femmes is zondag in het Zwitserse Aigle van start gegaan. Lorena Wiebes (27) rijdt in de gele leiderstrui in de rit over 147,9 kilometer naar Genève. De Nederlandse sprintster van SD Worx - Protime won zaterdag de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk in Lausanne.
De tweede etappe kent een redelijk vlak parcours en lijkt geschikt voor de sprintsters. Wiebes geldt wederom als één van de grote favorieten voor de zege. Ze heeft inmiddels zes Touretappes op haar naam staan. De Oostenrijkse Christina Schweinberger en de Australische Brodie Chapman doen om gezondheidsredenen niet meer mee.
De Tour de France Femmes telt negen etappes. De koninginnenrit is de zevende etappe op vrijdag 7 augustus vanuit La Voulte-sur-Rhône met finish op de Mont Ventoux. De Tour eindigt op zondag 9 augustus in Nice met een etappe rond de Col d'Èze.
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