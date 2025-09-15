ECONOMIE
Opnieuw jonge man aangehouden voor wapenbezit in Heemskerk

Samenleving
door anp
maandag, 15 september 2025 om 11:24
anp150925086 1
HEEMSKERK (ANP) - Een 18-jarige man is zondagavond bij een preventieve controle in Heemskerk aangehouden voor wapenbezit, meldt de politie maandag. Hij had een balletjespistool bij zich. Volgens de politie kunnen ook neppistolen als bedreigend worden gezien, "zeker wanneer ze niet van echt te onderscheiden zijn".
De politie ontdekte het wapen tijdens controles van mensen en voertuigen in Heemskerk. Zaterdag hielden agenten al twee jongeren in Beverwijk en Haarlem aan voor wapenbezit. Een van deze verdachten zit nog vast.
Vrijdag gingen scholen in Heemskerk en Beverwijk dicht wegens dreiging op sociale media. Online circuleerden gewelddadige video's. De scholen zijn inmiddels weer open.
