UMCG staakt operaties aan hartafwijkingen om sociale veiligheid

GRONINGEN (ANP) - Mensen met een aangeboren hartafwijking worden daar in Groningen voorlopig niet aan geopereerd. Het universitaire ziekenhuis UMCG staakt tijdelijk de geplande operaties. Dat duurt uiterlijk tot het einde van het jaar. Patiënten kunnen voorlopig terecht in Utrecht, Leiden, Amsterdam en Rotterdam.

Het ziekenhuis meldt maandag dat twee medewerkers zorgen hebben geuit "over sociale veiligheid en kwaliteit van zorg en wetenschap". Het UMCG licht dat verder niet toe, maar in een verklaring zegt de bestuursvoorzitter van het UMCG, Ate van der Zee: "Hoogcomplexe operaties moeten onder de best mogelijke omstandigheden plaatsvinden. Op dit moment zijn die niet volledig aanwezig. Daarom hebben wij besloten de geplande operaties tijdelijk te stoppen."

Afspraken van hartpatiënten bij de polikliniek gaan gewoon door, net als acute zorg en ingrepen waarvoor mensen niet hoeven te worden geopereerd, zoals hartkatheterisaties. Hartoperaties voor volwassenen zonder aangeboren hartafwijking gaan ook door.