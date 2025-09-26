Opnieuw KLM-vlucht naar Denemarken verstoord

SCHIPHOL (ANP) - Een KLM-vlucht die onderweg was naar het Deense Aalborg, is donderdagavond uit voorzorg teruggekeerd naar Schiphol. Luchtvaartwebsite FlightRadar24 meldt dat er opnieuw drones waren gesignaleerd rond het vliegveld van Aalborg. KLM wil alleen melden dat het om "een verdachte situatie in het luchtruim" ging.

Woensdag week de KLM-vlucht om dezelfde reden uit naar het vliegveld in Billund. De Deense politie zei toen dat vier vliegtuigen hinder hadden ondervonden van drones in het luchtruim rond Aalborg. "We weten niet wat hun doel is of wie ze controleert", meldde een woordvoerder daarover.

Het vliegverkeer bij Kopenhagen ondervond maandag urenlang hinder doordat drones waren gesignaleerd. Iets vergelijkbaars gebeurde bij de Noorse hoofdstad Oslo. Het is nog onduidelijk wie daar verantwoordelijk voor was.