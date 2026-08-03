Opnieuw magazijn Russische Bol.com aangevallen

De Russische webwinkel Wildberries meldt opnieuw een luchtaanval op een van zijn magazijnen. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel van die distributiecentra aangevallen, omdat het bedrijf ook de krijgsmacht zou helpen bij de leveringen van militaire middelen.

De nieuwste aanval vond plaats in de regio Vladimir, net ten oosten van Moskou. Er brak brand uit, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Alle medewerkers zijn geëvacueerd.

Wildberries heeft al meer dan tien aanvallen op magazijnen gemeld. Zondag werd een opslagplaats geraakt in de regio Samara.

Rusland en Oekraïne bestoken elkaar vrijwel elke nacht met raketten en drones. Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht van zondag op maandag vier schepen te hebben geraakt. Drie daarvan zouden militaire goederen hebben vervoerd op de Zwarte Zee; het vierde vaartuig was een vrachtschip in de haven van Mykolajiv.