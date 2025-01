Opnieuw meer journalisten lastiggevallen dan in voorgaande jaren

DEN HAAG (ANP) - In 2024 zijn opnieuw meer journalisten lastiggevallen dan in de twee jaren ervoor, meldt PersVeilig. Vorig jaar kwamen 249 meldingen van belagingen binnen bij PersVeilig, tegenover 218 in 2023 en 198 in 2022.

Bij de meeste incidenten vorig jaar ging het om bedreigingen (99 keer), discriminatie of intimidatie (72 keer) en fysiek geweld (56 keer). Incidenten in die laatste twee categorieën kwamen vaker voor dan een jaar eerder, maar het aantal bedreigingen nam juist af ten opzichte van 2023. De incidenten vonden 68 keer mondeling plaats en 46 keer via sociale media.

Bij incidenten tijdens demonstraties en rellen is volgens PersVeilig een "opvallende stijging" te zien, die grotendeels komt door de pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) afgelopen voorjaar. Van de 43 meldingen die werden gedaan, speelden ruim 40 incidenten zich af rond de UvA, legt Peter ter Velde van PersVeilig uit. Veel journalisten hebben toen te maken gehad met fysiek geweld, intimidatie en bedreiging", aldus Ter Velde. In 2023 ging het in totaal om vijftien incidenten bij protesten.

Samenwerking

Verder meldt PersVeilig in 2024 een paar keer "goed" te hebben samengewerkt met de politie. Zo nam de Amsterdamse politie zelf het initiatief om te kijken wat ze beter kon doen voor journalisten na de gebeurtenissen rond de UvA, waarna PersVeilig een inventarisatie hield onder journalisten die toen in de problemen kwamen. "Na die inventarisatie heeft de Amsterdamse politie journalisten uitgenodigd om te praten."

Ook verliep het Sunneklaas-feest op Ameland vorig jaar zonder problemen. In 2023 werd een cameraploeg van PowNed, die op het eiland was om verslag te doen van het geheimzinnige feest waar buitenstaanders niet welkom zijn, achtervolgd en belaagd. Dat het feest de afgelopen keer goed verliep, komt volgens PersVeilig doordat ze samen optrok met de politie Noord-Nederland en journalisten daar vroegtijdig bij werden betrokken.