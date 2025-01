Film Emilia Perez wint meeste Golden Globes

De film Emilia Perez van de Franse regisseur Jacques Audiard heeft zondagavond in Los Angeles de meeste Golden Globes in de wacht gesleept, te weten vier. De film won een Golden Globe als beste film, musical of komedie en als niet-Engelstalige film. Zoe Saldana kreeg een Golden Globe voor de beste vrouwelijke bijrol in de film en de productie won een beeldje voor het beste originele nummer. De film gaat over een Mexicaanse drugshandelaar die een vrouw wordt om te kunnen verdwijnen als crimineel.

Ook The Brutalist viel in de prijzen en won twee Golden Globes. Brady Corbet won de Golden Globe als beste regisseur en Adrien Brody kreeg een beeldje als beste acteur in de categorie drama.

In de categorie televisie viel Shogun het meest in de prijzen: een Golden Globe als beste dramaserie, een beeldje voor Anna Sawai als beste drama-actrice en een Golden Globe voor Hiroyuki Sanada als beste drama-acteur.

Nicole Kidman kreeg geen Golden Globe voor haar rol in de film Babygirl van de Nederlandse regisseur Halina Reijn. De Braziliaanse Fernanda Torres won het beeldje voor beste actrice in een dramafilm.