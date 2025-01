Oppositie Venezuela roept op tot protesten tegen beëdiging Maduro

CARACAS (ANP/AFP) - De oppositie in Venezuela heeft opgeroepen tot massale protesten op 9 januari, de dag voordat president Nicolas Maduro wordt beëdigd voor zijn derde termijn.

"Deze dag zal de geschiedenis ingaan als de dag dat Venezuela zei: 'Genoeg'", aldus oppositieleider Maria Corina Machado in een videoboodschap op X. "Om vrijheid kunnen we niet smeken. Het moet worden veroverd, het moet worden gewonnen."

Volgens de oppositie werd Maduro bij de verkiezingen op 28 juli vorig jaar overtuigend verslagen door oppositiekandidaat Edmundo Gonzalez Urrutia. Zijn verkiezing wordt erkend door de Verenigde Staten, Italië en verschillende Latijns-Amerikaanse landen.

Maar de electorale autoriteiten riepen Maduro tot winnaar uit. Duizenden mensen gingen daartegen de straat op, protesten die bloedig werden neergeslagen. Er vielen zeker 28 doden en meer dan 2000 mensen werden gearresteerd.

Tegen Gonzalez is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij is gevlucht naar Spanje. Machado zit ondergedoken in Venezuela zelf.

Gonzalez is vooruitlopend op 9 januari bij verschillende regeringen in Latijns-Amerika op bezoek geweest, waaronder de Argentijnse en de Uruguayaanse. Hij wordt maandag in het Witte Huis in Washington verwacht, meldde een bron die anoniem wilde blijven.