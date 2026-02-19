Opnieuw oproep om toegankelijke stemlokalen in te richten

BREDA (ANP) - Net als bij eerdere verkiezingen klinkt ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart de oproep stemlokalen toegankelijk in te richten, zodat ook mensen met een lichamelijke beperking er terechtkunnen. De Nationale Vereniging de Zonnebloem heeft daarvoor een checklist opgesteld.

Na de verkiezingen in november kwamen er minder klachten binnen bij het meldpunt Onbeperkt Stemmen en de organisatie erachter, Ieder(in), zag de toegankelijkheid verbeteren. Met de campagne 'Ook onze stem telt' wil de Zonnebloem die verbetering doorzetten en aandacht vragen van burgemeesters daarop toe te zien. De organisatie zegt dat mensen thuisblijven als ze vooraf niet zeker zijn dat de stemlocatie voorzieningen voor hen heeft.

Dat kan voorkomen worden als gemeenten vervoer aanbieden, er een gehandicaptenparkeerplaats is binnen 100 meter van het stembureau en op een drempel hoger dan 2 centimeter een hellingbaan ligt. De deuren moeten breed genoeg zijn en er moet een stemhokje zijn met een verlaagd werkblad, aldus de Zonnebloem.