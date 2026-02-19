ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw oproep om toegankelijke stemlokalen in te richten

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 12:53
anp190226120 1
BREDA (ANP) - Net als bij eerdere verkiezingen klinkt ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart de oproep stemlokalen toegankelijk in te richten, zodat ook mensen met een lichamelijke beperking er terechtkunnen. De Nationale Vereniging de Zonnebloem heeft daarvoor een checklist opgesteld.
Na de verkiezingen in november kwamen er minder klachten binnen bij het meldpunt Onbeperkt Stemmen en de organisatie erachter, Ieder(in), zag de toegankelijkheid verbeteren. Met de campagne 'Ook onze stem telt' wil de Zonnebloem die verbetering doorzetten en aandacht vragen van burgemeesters daarop toe te zien. De organisatie zegt dat mensen thuisblijven als ze vooraf niet zeker zijn dat de stemlocatie voorzieningen voor hen heeft.
Dat kan voorkomen worden als gemeenten vervoer aanbieden, er een gehandicaptenparkeerplaats is binnen 100 meter van het stembureau en op een drempel hoger dan 2 centimeter een hellingbaan ligt. De deuren moeten breed genoeg zijn en er moet een stemhokje zijn met een verlaagd werkblad, aldus de Zonnebloem.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

ANP-543127823

Werken positieve affirmaties echt? Dit zeggen psychologen

218833819_m

Je onzichtbaar voelen hoeft niet: de regel die echt helpt

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

Loading