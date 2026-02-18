ECONOMIE
Shocking: AI-gevecht van Brad Pitt en Tom Cruise niet van echt te onderscheiden

Tech, AI, auto
door Désirée du Roy
woensdag, 18 februari 2026 om 16:35
ANP-530402974
Hollywood staat op zijn kop: er gaat een nepfilmpje viraal waarin Tom Cruise en Brad Pitt aan het vechten zijn. Het is gemaakt met de AI-app Seedance en het resultaat is verbluffend: niemand die ziet dat het fake is.
Filmmaker Ruairi Robinson gaf Seedance, de AI-videogenerator van ByteDance (ook eigenaar van TikTok) maar twee instructies. Dat was genoeg.
Niet voor niets vrezen filmmakers voor hun baan. Zo schreef Deadpool-schrijver Rhett Reese op X over de nepvideo: "Ik zeg het met tegenzin, maar het is waarschijnlijk voorbij voor ons."
En wordt er dan geen copyright geschonden? Daar is bijna niets tegen te doen, legt Roland de Bruin, docent recht en technologie aan de Universiteit Utrecht, uit aan RTL Nieuws.
"Ja, er bestaat portretrecht. Maar voor jou en mij gaat dat recht verder dan voor publieke personen, zoals Brad Pitt en Tom Cruise. Zolang duidelijk is gemaakt dat het hier om AI gaat, zou dat moeten mogen. Ook het privacyrecht zou in dit geval niet per se betekenen dat deze video niet mag."
Bron: RTL Nieuws

