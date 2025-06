Opnieuw protesten in Los Angeles om aanhoudingen immigranten

LOS ANGELES (ANP/RTR) - In de Amerikaanse stad Los Angeles zijn zaterdag opnieuw mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen aanhoudingen van immigranten door immigratiedienst ICE. Stephen Miller, een belangrijke adviseur van president Donald Trump, veroordeelde de protesten en noemde die een "opstand" tegen de Verenigde Staten.

De spanning liep zaterdag vooral op in de wijk Paramount in het zuidoosten van de stad. Live videobeelden toonden volgens persbureau Reuters tientallen ordehandhavers in groene uniformen met gasmaskers op. Zij stonden op een weg die bezaaid lag met omgegooide winkelwagentjes. Op de beelden was volgens het persbureau te zien hoe kleine gaspatronen explodeerden in een poging de demonstranten uiteen te drijven.

De protesten in Los Angeles begonnen vrijdag, nadat medewerkers van ICE minstens 44 mensen hadden gearresteerd om vermeende overtredingen van de immigratieregels. Betogers gooiden met stukken beton naar agenten, waarna de politie ook toen al traangas, pepperspray en flitsgranaten inzette.

De aanhoudingen van immigranten door de ICE maken deel uit van het strenge anti-immigratiebeleid van de Republikeinse president Trump. Hard optreden tegen immigranten zonder de juiste documenten was een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften.

In Los Angeles wonen veel Democraten. De burgemeester van de stad, Karen Bass, veroordeelde het optreden van ICE tegen immigranten vrijdag.

Dat leidde tot ergernis bij de Republikeinse federale regering. "Wij maken Los Angeles veiliger. Burgemeester Bass zou ons dankbaar moeten zijn", stelde Tom Homan, verantwoordelijk binnen de regering van Trump voor het uitzetten van immigranten, in een interview op Fox News. Homan kondigde bovendien aan militairen in te zullen zetten bij het indammen van de protesten.