Presidentskandidaat Colombia gewond na aanslag

BOGOTA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Colombiaanse presidentskandidaat Miguel Uribe is zaterdag beschoten tijdens een campagne-evenement in hoofdstad Bogota. De 39-jarige rechtse oppositiesenator raakte volgens Colombiaanse media ernstig gewond.

Nieuwssite Semana meldt dat Uribe, wiens hoofd en rug onder het bloed zaten, naar een ziekenhuis in de stad is gebracht. Op een video die online te zien is, zijn meerdere schoten te horen.

De Colombiaanse regering heeft de "aanval" direct veroordeeld. "Geweld kan nooit de oplossing zijn... Ik hoop werkelijk dat Uribe in goede gezondheid verkeert en buiten levensgevaar is", schreef minister van Buitenlandse Zaken Laura Sarabia op sociale media.

Ook de linkse president van het land, Gustavo Petro zei de aanslag op Uribe "categorisch en krachtig" te veroordelen. "Deze gewelddaad is niet alleen een aanval op een persoon, maar ook op de democratie, de vrijheid van meningsuiting en de legitieme uitoefening van de politiek in Colombia", aldus de president.

Er zijn volgend jaar presidentsverkiezingen in Colombia.