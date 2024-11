Primeur: meerdere soorten termieten rukken op in Nederland (en ze veroorzaken grote schade)

Er hebben zich al drie soorten termieten in Nederland gevestigd. Dat is bijzonder volgens EIS Kenniscentrum Insecten en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, want tot nu toe waren deze insecten alleen bekend uit warme streken en kwamen ze in Nederland niet voor. Termieten knagen door hout heen en kunnen grote schade veroorzaken aan huizen, gebouwen en natuur.

De kolonies termieten zijn in elk geval in Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland gevonden, schrijven de organisaties in Kijk op Exoten. Dat er in Zuid-Holland een grote kolonie Amerikaanse grondtermieten zit, bleek vorig jaar. Nader onderzoek heeft nu uitgewezen dat er in Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant minstens drie kolonies Atlantische grondtermieten zitten. In de omgeving van Rotterdam zijn acht vestigingsplaatsen van de Pacifische nathouttermiet aangetroffen. Deze soort heeft zich volgens de kenniscentra zelfs over een spoorweg en een snelweg verspreid.

Klimaatverandering

Termieten lijken op witte mieren, maar zijn daar geen familie van. De kenniscentra vermoeden dat de insecten in Nederland zijn terechtgekomen via handelsverkeer. Atlantische grondtermieten werden bijvoorbeeld gevonden in een pot met een olijfboom. Omdat het in noordelijke streken steeds warmer wordt door klimaatverandering kunnen de termieten in Nederland overleven.

Volgens de kenniscentra vormen de termieten "een nieuw fenomeen, waarover nog veel kennis vergaard moet worden." Omdat ze heel veel schade kunnen aanrichten moeten de dieren bestreden worden, maar daarover is nog niets vastgelegd, aangezien de insecten hier tot voor kort niet voorkwamen. De kenniscentra vragen om meldingen als mensen denken dat ze termieten hebben gezien.