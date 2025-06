Opnieuw rustig op wegen in regio Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Op de wegen in de regio Den Haag is het ook woensdag, op de tweede dag van de NAVO-top, rustig. Een woordvoerder van de ANWB meldt dat er rond 06.45 uur net als de afgelopen dagen geen noemenswaardige zaken zijn op de wegen in deze regio.

De ANWB denkt dat veel mensen opnieuw kiezen voor thuiswerken. "Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van Rijkswaterstaat thuis te werken. Dat zagen we de afgelopen dagen en is ook de verwachting voor woensdag." De woordvoerder constateert dat er in de regio minder verkeer is op de weg. "Er zijn veel minder dagelijkse files dan normaal." Op X merkt de ANWB op dat er ook woensdag weer veel hinder is door afgesloten wegen en verkeersstops in en rond Den Haag en tussen Amsterdam en Den Haag.

Ook Rijkswaterstaat ziet dat de ochtendspits woensdag tot nu toe rustig verloopt. "De derde dag op rij zien we dat weggebruikers de Randstad mijden. Blijf dit doen", aldus Rijkswaterstaat op X. De organisatie wijst erop dat het donderdag de laatste dag is van de verkeersafsluitingen vanwege de NAVO-top.