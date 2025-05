Opnieuw tientallen doden gemeld door Israëlische aanvallen Gaza

GAZA (ANP/RTR) - Nieuwe Israëlische aanvallen op de Gazastrook hebben donderdag aan zeker zestig mensen het leven gekost. Dat melden medische bronnen in het kustgebied, die zeggen dat de meeste slachtoffers vielen in het zuidelijke Khan Younis. Daar zouden onder meer woningen en tenten zijn geraakt. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd.

De bombardementen vonden plaats op de dag waarop de Palestijnen stilstaan bij de Nakba ('ramp'). Daarmee wordt verwezen naar de periode rond het uitroepen van de staat Israël. Honderdduizenden Palestijnen sloegen toen op de vlucht of werden verdreven. "Wat we nu meemaken is nog erger dan de Nakba van 1948", zei een Gazaan die herhaaldelijk ontheemd raakte tegen persbureau Reuters.

Israël wil in de dichtbevolkte Gazastrook Hamas uitschakelen. Het heeft de bombardementen volgens lokale medische bronnen opgevoerd sinds de Amerikaanse president Donald Trump begon aan een bezoek aan de regio. Op woensdag was melding gemaakt van zeker tachtig doden.