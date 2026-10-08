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Opnieuw verdachte incident RAF Fairford vrijgelaten op borgtocht

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP) - Opnieuw is een verdachte rond het incident bij de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford op borgtocht vrijgelaten. De autoriteiten melden dat het gaat om een 22-jarige Brit. Eerder werden zes andere arrestanten in de zaak ook al vrijgelaten.
Bij de luchtmachtbasis werden eind september vijf mannen opgepakt. Zij zouden zich hebben opgehouden rond drie busjes niet ver van de basis, die ook wordt gebruikt door de VS. Aanvankelijk werd vermoed dat er explosieven in het spel waren, maar die werden niet aangetroffen. Wel bevatten de busjes een niet nader genoemde hoeveelheid benzine. Later werden nog twee arrestaties verricht, onder wie de woensdag gearresteerde 22-jarige. Dat gebeurde op verdenking van "het voorbereiden van terreurdaden".
Premier Andy Burnham zei eerder signalen te hebben van Iraanse betrokkenheid, maar concreet maakte hij die bewering niet. De VS hebben hun op Fairford gestationeerde bommenwerpers, die ook werden ingezet tegen Iran, inmiddels weggehaald.
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