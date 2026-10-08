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Nasleep geweld Overasselt kost gemeente 'honderdduizenden' euro's

Samenleving
door anp
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HEUMEN (ANP) - De geweldsuitbarsting in Overasselt op 1 september heeft de gemeente Heumen sindsdien "honderdduizenden euro's" gekost. Volgens een woordvoerder gaat het over directe kosten verbonden aan het incident, zoals het sluiten van woningen en het instellen van cameratoezicht, en om indirecte kosten. De gemeente is hierover in gesprek met het Rijk. "Het geweldsincident in Overasselt is niet alleen een aangelegenheid van de gemeente Heumen. Het gaat om een landelijk ondermijningsprobleem", aldus de woordvoerder.
Op 1 oktober zei burgemeester Joerie Minses van Heumen tegen Nieuwsuur dat de gemeente financiële steun zoekt vanwege de kosten. Hij noemde toen "forse rekeningen" voor het cameratoezicht, zonder een bedrag te noemen.
De burgemeester heeft de woning van Jan G., die het doelwit was van een groep gewapende mannen op 1 september, voor een jaar gesloten. Ook sloot hij wekenlang een ander pand, waar volgens diverse media familie van Jan G. woont. Deze woning is sinds 2 oktober weer open.
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