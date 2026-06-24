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Opnieuw warmste dag sinds begin metingen in Frankrijk

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 19:24
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PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk is woensdag volgens voorlopige cijfers opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd. Het record van een dag eerder is daarmee verbroken.
Dinsdag meldde de nationale weerdienst dat op zo'n dertig meetstations een gemiddelde temperatuur van 29,8 graden werd gemeten. Woensdag was dat volgens voorlopige cijfers circa 30 graden.
Volgens een analyse van persbureau AFP is het in de helft van Frankrijk minstens 40 graden geweest. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. Dit zou donderdag ruim driekwart van de Franse bevolking treffen.
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