Oppositie Tanzania rapporteert circa 700 doden bij demonstraties

DODOMA (ANP/AFP) - De oppositie in Tanzania stelt dat ongeveer zevenhonderd doden zijn gevallen bij de demonstraties tegen de verkiezingen. Betogers zijn boos omdat de belangrijkste tegenstanders van president Samia Suluhu Hassan waren uitgesloten van deelname.

Na de verkiezingen van woensdag ontstonden demonstraties in Dar es Salaam, de grootste stad van Tanzania, en elders in het land. Demonstranten vernietigden verkiezingsposters en vielen de politie en stembureaus aan. De veiligheidsdiensten traden vervolgens hard op. Eerder werd al bekend dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was niet duidelijk.

Het VN-Mensenrechtenkantoor zegt dat het meldingen heeft ontvangen over zeker tien mensen die tijdens de protesten zijn gedood door veiligheidsdiensten. "We zijn verontrust over de doden en gewonden die zijn gevallen bij de aanhoudende verkiezingsprotesten in Tanzania", aldus een woordvoerder.