Waarom sommige mensen zichzelf nooit kunnen vergeven voor fouten uit het verleden

psychologie
door Nina van der Linden
vrijdag, 31 oktober 2025 om 11:22
Veel mensen worstelen met schuldgevoelens en schaamte over fouten die ze in het verleden hebben gemaakt. Uit recent onderzoek blijkt dat het vermogen om jezelf te vergeven samenhangt met hoe je omgaat met deze gevoelens.
Mensen die zichzelf wel kunnen vergeven:
  • Kijken vaker vooruit, accepteren hun beperkingen en proberen hun waarden te herontdekken.
  • Integreren hun fouten in hun levensverhaal, waardoor de pijn minder intens wordt en hun leven er niet langer door wordt beheerst.
  • Realiseren zich dat vergeving een proces is dat tijd, reflectie en steun van anderen vraagt.
Mensen die zichzelf niet kunnen vergeven:
  • Herbeleven soms decennia later het moment van hun fout, die fris in hun geheugen blijft.
  • Blijven intense emoties van schaamte, spijt en zelfverwijt voelen.
  • Voelen vaak een verhoogd verantwoordelijkheidsbesef, vooral als de fout te maken heeft met een familielid of dierbare.

