Oppositie valt PVV keihard aan om forse bezuinigingen in de zorg

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen vallen de PVV-fractie keihard aan omdat die nu als coalitiepartij fikse bezuinigingen in de zorgsector wil doorvoeren, terwijl de PVV zelf jarenlang fel heeft gestreden tegen besparingen van vorige kabinetten. GroenLinks-PvdA, SP, CDA, DENK en de ChristenUnie verwijten de PVV vooral de oren te laten hangen naar coalitiegenoot VVD.

De PVV levert nu met Fleur Agema de minister van Volksgezondheid, maar de oppositie ziet dat de instelling van de PVV na de verkiezingen volstrekt anders is geworden. In het debat over de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport wezen oppositiepartijen op beloftes die de PVV niet waarmaakt om het eigen risico snel te schrappen. Pas in 2027 is er sprake van een halvering. Ook bezuinigingen in de ouderen- en langdurige zorg vallen slecht, iets waar Agema zelf altijd fel tegen ageerde.

PVV-Kamerlid René Claassen botste vooral hard met de SP. Waar zij voorheen vaak samen optrokken tegen bezuinigingen, spraken SP-Kamerleden Jimmy Dijk en Sarah Dobbe nu hun afschuw uit over de politieke keuzes die de PVV nu maakt. Zo vond Claassen dat het beeld van "kommer en kwel" dat de SP van de zorg schetst, niet helpt om zorgpersoneel aan te trekken of te behouden. Beter is het volgens hem om te benadrukken dat mensen met hart en ziel hun werk doen.

Dobbe vond dat "een schandalig antwoord". Ze wees erop dat de PVV ervoor kiest om "de zorg kapot te bezuinigen" en dat dit veel mensen gaat raken. Volgens haar zeggen mensen in de zorg inderdaad dat ze "met hart en ziel hun werk doen, maar ze zeggen over de bezuinigingen ook: doe dit niet".