Oppositie Venezuela zwijgt nog over explosies in het land

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 10:40
CARACAS (ANP/RTR) - De Venezolaanse oppositie zegt op dit moment geen officiële reactie te geven op "de gebeurtenissen die in Venezuela zijn gemeld", maar hier later mee te komen. Dat meldt de oppositie in een korte verklaring. In het land zijn sinds vannacht explosies te horen. Volgens de Venezolaanse president Nicolás Maduro gaat het om "uitermate ernstige militaire agressie" van de Verenigde Staten. Dat land heeft de aanvallen nog niet bevestigd.
De aanvallen zouden plaatsvinden in Caracas en in drie deelstaten vlak bij de hoofdstad. Volgens de Amerikaanse nieuwssite CNN is er rook te zien uit de omgeving van een groot militair complex in het zuiden van Caracas, Fuerte Tiuna. Daar is onder andere het hoofdkwartier van het Venezolaanse ministerie van Defensie gevestigd.
