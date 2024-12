Oppositie wil met tegenbod 800 miljoen euro redden voor onderwijs

DEN HAAG (ANP) - De vier oppositiepartijen die nog met de coalitie in gesprek zijn over de onderwijsbegroting, hebben een tegenvoorstel op tafel gelegd om een nog groter deel van de voorgenomen bezuinigingen van tafel te krijgen. Dat zei CDA-leider Henri Bontenbal vlak voordat de partijen weer aanschoven in de werkkamer van PVV-leider Geert Wilders.

Bontenbal wilde geen inhoudelijke details geven over het tegenbod. Ingewijden zeggen dat de oppositiepartijen daarmee rond de 800 miljoen euro aan bezuinigingen hopen tegen te houden. De coalitiepartijen kwamen woensdag met een "eindbod" waarmee 650 miljoen van de in totaal bijna 2 miljard euro aan bezuinigingen niet door zou gaan.