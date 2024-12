CIDI: Amnesty loopt met genocidebewering op feiten vooruit

DEN HAAG (ANP) - Amnesty International loopt op de feiten vooruit, nu de hulporganisatie na onderzoek heeft vastgesteld dat Israël zich schuldig maakt aan genocide op de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Dat vindt Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Zij noemt het "een zorgwekkende bewering die bijdraagt aan de verdere demonisering van Israël".

Genocide is volgens het CIDI een juridische term en daarom is het aan het Internationaal Strafhof om een eventuele volkerenmoord in de Gazastrook vast te stellen. "Misschien vindt er wel een genocide plaats", zegt Mestrum. "Maar dat mag het ICC dan bewijzen en niet een hulporganisatie." Zij wijst op contra-indicaties die juist niet wijzen op een genocide, zoals het waarschuwen van burgers in Gaza en het toelaten van hulpgoederen.

Overigens komt hulp maar zeer beperkt de Gazastrook binnen. Ook lopen burgers die zich hebben verplaatst naar 'veilige plekken' alsnog risico om slachtoffer te worden van geweld. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder dat Israël meer moet doen om burgers in Gaza te beschermen en genocide te voorkomen.

'Schrijnend'

Mestrum vreest dat de bewering van Amnesty gebruikt zal worden in oorlogspropaganda. "Het is zorgwekkend dat constant gestrooid wordt met de term genocide, omdat nu een frame is gecreëerd zonder dat er onderzoek heeft plaatsgevonden."

De CIDI-directeur benadrukt verder dat ze hoopt dat er snel een einde komt aan de situatie in de Gazastrook. "Het is schrijnend voor onschuldige burgers die daar zitten, het is van belang dat de hulp die nodig is het gebied binnenkomt. Hamas kan er vandaag nog een eind aan maken, door de gegijzelden vrij te laten. Dat is de realiteit."