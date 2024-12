SEOUL (ANP/RTR) - Zes Zuid-Koreaanse oppositiepartijen dienen woensdagmiddag een wetsvoorstel in waarin ze oproepen tot de afzetting van president Yoon Suk-yeol, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Een stemming over het wetsvoorstel kan volgens Yonhap vrijdag of zaterdag plaatsvinden.