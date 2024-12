Oppositie Zuid-Korea komt met 2e motie om president af te zetten

SEOUL (ANP/AFP) - De oppositie in het Zuid-Koreaanse parlement dient zaterdag weer een motie in om president Yoon Suk-yeol af te zetten. Yoon riep 3 december plotseling de noodtoestand uit, maar moest die enkele uren later weer intrekken onder druk van de volksvertegenwoordiging. De oppositie heeft recent vergeefs geprobeerd Yoon af te zetten. In het parlement bleven de parlementariërs van de partij van Yoon weg waardoor het wettelijke quorum voor de stemming niet werd gehaald.

Yoon wordt er ook door de politie van verdacht dat hij een opstand en muiterij in gang zette en een staatsgreep wilde plegen. Zijn positie is ondermijnd en hij mag het land niet verlaten. Rechercheurs hebben volgens persbureau Yonhap woensdag huiszoeking verricht in onder meer het kantoor van de president. Hij zou niet aanwezig zijn geweest. Volgens betrokken politiefunctionarissen zou Yoon gearresteerd moeten worden ook al is er geen officieel aanhoudingsbevel gezien de ernst van de verdenkingen. Op opstand en muiterij kan de doodstraf staan.