Oppositie Zuid-Korea wil tweede waarnemend president afzetten

SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Koreaanse oppositiepartijen hebben een motie ingediend om waarnemend president Choi Sang-mok af te zetten. Het parlement stuurde eind december ook al de eerste plaatsvervanger van de geschorste president Yoon Suk-yeol weg.

De oppositie is boos omdat Choi herhaaldelijk wetsvoorstellen blokkeert met zijn veto en de benoeming van een rechter voor het constitutioneel hof uitstelt. Deze negende rechter is al goedgekeurd door het parlement.

De politieke crisis is te herleiden tot de militaire noodtoestand van begin december. Yoon kondigde die af als ongekende maatregel tegen de oppositie, die de meerderheid in het parlement heeft.

Het parlement nam halverwege december een afzettingsmotie tegen Yoon aan en enkele weken later volgde er een tegen diens plaatsvervanger en premier Han Duck-soo. Choi, minister van Financiën, werd toen de volgende waarnemend president. In die functie wil hij focussen op stabiliteit in het land.