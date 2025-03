Verkoop jam en mueslirepen levert Hero meer op

ZÜRICH (ANP) - De Zwitserse voedingsmiddelenproducent Hero heeft dankzij verdere prijsverhogingen voor het derde jaar op rij de omzet flink opgevoerd. De maker van Cassis-frisdrank profiteerde het meest van gezonde snacks zoals B'tween-mueslirepen. Ook onder meer jam en babyvoeding leverden meer op.

Babyvoeding blijft met 40 procent van de omzet verreweg de belangrijkste categorie. De verkopen van melkpoeder stegen met liefst meer dan de helft door gunstige ontwikkelingen in Egypte. Het bedrijfsonderdeel waar jam onder valt is goed voor 20 procent van de verkopen, gezonde snacks zijn goed voor 17 procent. In Nederland is Hero ook bekend van de frisdrank Cassis.

De omzet kwam in 2024 uit op omgerekend zo'n 1,3 miljard euro, een groei van 10 procent. De jaren ervoor gingen er ook al omzetstijgingen van 11 en 13 procent de boeken in.