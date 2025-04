Oppositieleden noemen hervorming NPO kortzichtig en kil

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerleden Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) en Jan Paternotte van D66 zijn het niet eens met de vrijdag aangekondigde hervorming van de publieke omroep. Mohandis noemt het een "kille bezuinigingsoperatie" waarbij "de hakbijl wordt gebruikt". Paternotte zegt dat de bezuinigingen "kant noch wal raken". Claire Martens-America van coalitiepartij VVD vindt de hervorming juist een goed plan.

"Het sneuvelen van alleen al de programmering van taakomroep NTR is ongekend en onaanvaardbaar", aldus Mohandis. De NTR verdwijnt als omroep, maar de wettelijke taken, zoals nieuws, educatie en cultuur, blijven bestaan en moeten worden uitgevoerd door andere omroepen. "Maak niet kapot wat zo verbonden is met de huiskamer van Nederland", is de oproep van Paternotte.

Martens-America schrijft op X dat Bruins de aanbevelingen van de VVD voor de "overgrote meerderheid" overneemt. "Eindelijk hervormen!"

Op 14 april debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp.