Israël breidt grondoffensief in Gaza uit

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Israëlische troepen breiden hun operaties uit en zijn begonnen met een grondoffensief in Gaza-Stad. Volgens het Israëlische leger opereren grondtroepen in de wijk Shuja'iya "om de veiligheidszone uit te breiden" die in het Palestijnse gebied was ingesteld.

Eerder op vrijdag meldden reddingswerkers in de Gazastrook dat sinds zonsopgang zeker dertig doden waren gevallen door Israëlische aanvallen. Door een aanval op Khan Younis kwamen volgens medische bronnen ten minste 25 mensen om het leven.

Sinds het hernieuwde offensief op 18 maart zijn volgens het Israëlische leger ruim zeshonderd "terroristische doelen" in de Gazastrook aangevallen. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat het leger grondgebied verovert om Hamas te dwingen de resterende Israëlische gijzelaars vrij te laten.

Ook de aanvallen op Syrië en Libanon zijn opgevoerd. In de nacht van donderdag op vrijdag werd in Libanon een Hamas-commandant gedood bij een gerichte luchtaanval.