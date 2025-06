Oppositiepartijen en VVD vragen om snelle verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Ontbind de Tweede Kamer zo snel mogelijk en schrijf "op de kortst mogelijke termijn die de Kieswet toelaat" verkiezingen uit. Die oproep staat in een motie die Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) heeft ingediend in het debat over de kabinetsval. Ook coalitiepartij VVD en oppositiepartijen D66, Volt, CDA, SP en ChristenUnie hebben de motie ondertekend.

"Nederland heeft zo snel mogelijk een nieuwe regering nodig die grote problemen kan oplossen", schrijven de partijen. De partijen die hun naam onder deze motie hebben gezet, komen nog vijf zetels tekort voor een meerderheid.