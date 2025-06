Schoof gaat verder, maar wel binnen de marges van Kamer

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet gaat door met zijn werk, maar wel "indachtig de marges" die de Tweede Kamer stelt, zei premier Dick Schoof woensdag in een debat over de val van het kabinet. "U bepaalt de ruimte die dit kabinet heeft." De coalitie viel door het terugtrekken van de PVV.

"Het wordt uitzoeken waar we elkaar vinden", aldus Schoof. Hij gaat de komende dagen praten met de overgebleven coalitiepartijen VVD, NSC en BBB over de lijn van het demissionaire kabinet. Dat is door het vertrek van de PVV niet meer gebonden aan het hoofdlijnenakkoord. Een demissionair kabinet handelt gebruikelijk de lopende zaken af en komt niet met nieuw beleid.

De ministeriële commissie die een oplossing moet vinden voor het stikstofprobleem gaat verder, zei Schoof. "Het onderwerp is te belangrijk." Er zijn wel specifieke zaken uit het hoofdlijnenakkoord die leidend blijven, zoals het niet sturen op de gedwongen krimp van de veestapel, "tenzij daar andere besluiten over worden genomen, maar dat verwacht ik niet".