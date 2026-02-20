Oppositiepoliticus Venezuela vrij na goedkeuring amnestiewet

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositiepoliticus Juan Pablo Guanipa is vrijgelaten na de goedkeuring van een amnestiewet door het parlement. De wetgeving moet ervoor zorgen dat politieke gevangenen vrijkomen.

"Na tien maanden ondergedoken te hebben gezeten en bijna negen maanden onterecht gevangen te hebben gezeten, kan ik bevestigen dat ik nu volledig vrij ben", schrijft Guanipa op Instagram bij een foto waarop hij de vlag van Venezuela vasthoudt.

De oud-vicevoorzitter van het parlement was eerder deze maand vrijgelaten uit de gevangenis, maar werd slechts enkele uren later weer opgepakt en onder huisarrest geplaatst. Guanipa, bondgenoot van Nobelprijswinnares María Corina Machado, zou de voorwaarden van zijn vrijlating hebben geschonden.

De interim-regering van Venezuela staat onder druk van Washington om politieke gevangenen vrij te laten sinds de Amerikaanse gevangenname van president Nicolás Maduro begin dit jaar.