Venezolaans parlement keurt omstreden amnestiewet unaniem goed

CARACAS (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Het Venezolaanse parlement heeft een langverwachte amnestiewet goedgekeurd die ervoor zou kunnen zorgen dat honderden politieke gevangenen vrijkomen. Aan de wet zijn echter uitzonderingen toegevoegd, waardoor veel gevangenen waarschijnlijk blijven vastzitten.

De wet werd unaniem aangenomen en werd een paar uur later ondertekend door interim-president Delcy Rodríguez. De wet is echter niet van toepassing op wie "gewelddadige acties" door buitenlandse regeringen tegen het land en zijn bevolking heeft gepromoot, ondersteund of uitgevoerd.

Dat zijn precies de beschuldigingen die het regime de afgelopen drie decennia heeft gebruikt om oppositieleiders te vervolgen, uit openbare functies te weren of gevangen te zetten.

Vrijlatingen

Sinds de gevangenneming van president Nicolás Maduro door de VS vorige maand, zegt de interim-regering van Venezuela dat ze bijna negenhonderd mensen heeft vrijgelaten.

Onafhankelijke organisaties hebben slechts de helft kunnen bevestigen van de vrijlatingen die de autoriteiten claimen. Ze uiten ook kritiek op de voorwaarden: veel vrijgelaten gevangenen staan nog onder huisarrest of hebben andere beperkingen opgelegd gekregen.