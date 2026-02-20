FT: Nvidia steekt geen 100 miljard, maar 30 miljard in OpenAI

SAN FRANCISCO (ANP) - Nvidia staat op het punt een investering van 30 miljard dollar in ChatGPT-maker OpenAI af te ronden, schrijft de Financial Times. In september sloten de twee grote Amerikaanse AI-bedrijven nog een megadeal, waarbij Nvidia tot 100 miljard zou investeren in OpenAI. Maar daar gaan ze volgens de zakenkrant niet meer mee door.

Met de eerder overeengekomen deal ontstond een samenwerking tussen twee van de meest toonaangevende spelers in de wereldwijde wedloop op het gebied van kunstmatige intelligentie. Maar eerder dit jaar kwamen al berichten naar buiten dat de deal zou zijn vastgelopen. Nvidia-topman Jensen Huang zou in besloten kring de kans hebben afgezwakt dat de deal wordt afgerond.

De overeenkomst is nu vervangen door een eenvoudigere regeling waarbij Nvidia tot 30 miljard dollar investeert in ruil voor aandelen in OpenAI, aldus FT. De investering zou dit weekend al kunnen worden afgerond, melden bronnen aan de zakenkrant.