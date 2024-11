Oprah Winfrey bij laatste campagnebijeenkomst Harris

PHILADELPHIA (ANP) - Oprah Winfrey heeft bij de allerlaatste campagnebijeenkomst van presidentskandidaat Kamala Harris nogmaals haar steun uitgesproken voor de Democraat. "Als we morgen niet komen opdagen, is het heel goed mogelijk dat we nooit meer de kans krijgen om een stem uit te brengen", zei Winfrey maandagavond in Philadelphia. In de VS vinden dinsdag de presidentsverkiezingen plaats.

"We stemmen voor genezing in plaats van haat", zei Winfrey tegen het publiek. Naast haar op het podium stonden tien jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Ook trad Lady Gaga op.

Harris nam het woord vervolgens, nadat ze Winfrey een knuffel had gegeven. "Dit zou wel eens een van de spannendste races in de geschiedenis kunnen worden", zei ze. "Jullie bepalen de uitslag van deze verkiezing, Pennsylvania. Maar vergis je niet: we zullen winnen."

In haar slotpleidooi zei Harris dat ze haar campagne beëindigt zoals deze begon, "met optimisme, energie, plezier en met de hoop op een toekomst waar we samen aan kunnen bouwen".