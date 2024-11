Haastige coalitie en sceptische oppositie in debat over asiel

Na lange onderhandelingen over een pakket asielmaatregelen willen de coalitiepartijen haast maken, maar in het debat over de begroting van minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) vinden PVV, VVD, NSC en BBB dinsdagmiddag een sceptische oppositie tegenover zich. Partijen als GroenLinks-PvdA en D66 betichten de bewindsvrouw van wensdenken door vooruitlopend op een lagere instroom van asielzoekers flink te bezuinigen op de opvang.

Het kabinet stemde een kleine twee weken geleden in met het compromis tussen de coalitiepartijen om het door PVV fel bepleite en NSC verfoeide plan voor een asielnoodwet te vervangen door een spoedwet. Het debat is de eerste kans voor Kamerleden om hier in de plenaire zaal kritische vragen over te stellen aan de coalitiepartijen en minister Faber, die overigens donderdag pas aan het woord komt.

Maar van links tot rechts valt te horen dat oppositiepartijen het debat niet alleen hierover willen laten gaan. Ze vinden de plannen namelijk nog niet uitgewerkt genoeg om uitgebreid te bespreken. En dat terwijl ze veel kritiek hebben op de plannen die al wel uitgewerkt zijn in de begroting - het eigenlijke onderwerp van het debat.

Bezuiniging op COA

Zo voorziet het CDA grote problemen als Faber haar plannen uitvoert om te bezuinigen op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze organisaties zijn volgens een partijwoordvoerder juist cruciaal als de minister haar doel wil bereiken om minder asielzoekers deze kant op te laten komen. De partij staat in principe achter dit doel en is ook bereid om voorstellen hiervoor te steunen. Maar de christendemocraten vinden dat Faber tot nu toe weinig concreets heeft bereikt op dit vlak en in haar eerste maanden "amateuristisch" heeft gehandeld.

Kati Piri van GroenLinks-PvdA voorziet "chaos" als COA en IND worden gekort. Anne-Marijke Podt (D66) vindt het "surrealistisch" dat Faber al op deze organisaties wil bezuinigen voordat duidelijk is of de asielinstroom daadwerkelijk omlaag gaat. Ze vreest voor hoge kosten als het kabinet noodopvanglocaties moet inrichten in het geval dat het aantal asielzoekers toch hoger uitpakt dan gehoopt.