Oprichter en directeur Marjan Minnesma van Urgenda overleden

ZAANDAM (ANP) - Marjan Minnesma, de oprichter en directeur van klimaatorganisatie Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de organisatie op haar website. Minnesma wordt de drijvende kracht achter Urgenda genoemd.

"Ze was een inspiratiebron voor de gehele duurzaamheidswereld. Met Marjan verliezen we een ondernemende visionair die met tomeloze energie, visie en passie haar leven succesvol heeft gewijd aan de energietransitie, beter klimaatbeleid en verduurzaming van de landbouw", aldus een verklaring.

Minnesma leed aan kanker. "Het was haar nadrukkelijke wens om zo lang mogelijk door te werken aan een schonere en gezondere wereld. Door haar ziekteproces privé te houden, kon zij haar aandacht zo lang mogelijk richten op wat ze het liefste deed."