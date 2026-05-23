COA: zestig wachtende asielzoekers in aanmeldcentrum toegelaten

TER APEL (ANP) - Vrijdag hebben zo'n zestig mensen die voor het aanmeldcentrum in Ter Apel aan het wachten waren een plek in de opvanglocatie gekregen. Het gaat daarbij niet om kwetsbare mensen, voor wie ook de afgelopen dagen nog plek was. Dat is voor het eerst sinds woensdag werd besloten niet iedereen meer toe te laten, bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Woensdag maakte het COA bekend dat niet iedere nieuwe asielzoeker die zich meldt bij de opvang in het Groningse Ter Apel daar een plek kon krijgen. Omdat het binnen te druk was, kregen de meest kwetsbare asielzoekers voorrang. Tientallen asielzoekers die niet tot die doelgroep behoren, verbleven afgelopen dagen voor de ingang van het aanmeldcentrum in afwachting van een plek.

Volgens het COA kwamen er vrijdag toch wat opvangplekken voor hen vrij, "omdat er elke dag mensen vanuit Ter Apel naar andere locaties in Nederland vertrekken". De organisatie benadrukt wel dat de "gecontroleerde toegang" voorlopig nog van kracht blijft.