Oproep 22 landen aan Israël: sta noodhulp volledig toe

Sta humanitaire hulp aan Gaza volledig toe en laat de VN en humanitaire organisaties onafhankelijk hun werk doen. Die oproep doen 22 landen en drie EU-functionarissen in een gezamenlijk statement richting Israël. Buitenlandminister Caspar Veldkamp heeft de oproep namens Nederland ondertekend.

De manier waarop Israël noodhulp wil toestaan, via enkele distributiecentra op "veilige locaties", is volgens de landen en EU-functionarissen in strijd met humanitaire normen. De methode van Israël "brengt ontvangers en hulpverleners in gevaar" en "ondermijnt de rol en onafhankelijkheid van de VN", staat in de verklaring.