Oproep aan formerende partijen: investeer nu in natuur

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 6:18

RHEDEN (ANP) - Natuurmonumenten roept de formerende partijen D66, CDA en VVD op te investeren in natuur. De natuurorganisatie wil dat het Rijk 500 miljoen euro extra uittrekt om het Natuurnetwerk Nederland voor eind 2027 af te maken. Daarna moeten er afspraken worden gemaakt waardoor er tot 2050 elk jaar 5000 hectare nieuwe natuur bijkomt.
Jeroen de Koe, directeur van Natuurmonumenten, vindt het noodzakelijk dat het netwerk dat natuurgebieden met elkaar verbindt, wordt afgemaakt. "Het is de ruggengraat van een gezond en leefbaar land. Als we daar werk van maken, lossen we veel problemen op."
Natuur versterken helpt ook bij het weer op gang brengen van bijvoorbeeld woningbouw, stelt de Brabantse gedeputeerde Hagar Roijackers. Door de stikstofproblemen moet op veel plekken eerst kwetsbare natuur worden hersteld en worden moeizaam vergunningen afgegeven voor bijvoorbeeld woningbouw. Volgens Roijackers hebben provincies, gemeenten en waterschappen de afgelopen jaren "zo goed mogelijk de kar getrokken. Het is nu tijd voor onze Rijksoverheid om weer naast ons te komen staan en met ons te gaan samenwerken. Dus Rijk, kom over de brug met de middelen."
Natuurliefhebbers kunnen de komende tijd hun zorgen en oproepen achterlaten bij de zogenoemde Nationale Natuurtafel. Daarvoor moet een QR-code worden gescand. De Nationale Natuurtafel is een kunstzinnige installatie op de Posbank (Veluwe), een plek waar volgens Natuurmonumenten is te zien "wat er mogelijk is als natuur wordt verbonden en versterkt". Alle boodschappen worden later overhandigd aan de nieuwe minister voor Natuur.
