CARE: Centraal-Afrikaanse Republiek meest onderbelichte ramp 2025

GENÈVE (ANP) - De humanitaire crisis in de Centraal-Afrikaanse Republiek is de meest onderbelichte ramp van 2025, meldt hulporganisatie CARE na onderzoek. In het Afrikaanse land is een op de vijf mensen ontheemd, maar daar wordt in de media nauwelijks over geschreven. "Als crises onzichtbaar blijven, blijft hulp uit", zegt Jojanneke Spoor, hoofd humanitaire hulp bij CARE Nederland.

De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld, ondanks de grote hoeveelheid kostbare grondstoffen die het land rijk is, zoals diamanten en goud. Aanhoudend geweld verergert volgens CARE de humanitaire crisis in het land.

Media-aandacht is volgens de organisatie bepalend voor of er geld komt voor voedsel, zorg en bescherming. "Juist nu hulpgelden wereldwijd hard gekort zijn, zien we wat stilte betekent", aldus Spoor. CARE analyseert jaarlijks over welke crises, met meer dan 1 miljoen getroffenen, wereldwijd het minst wordt geschreven.

Honduras en Noord-Korea

Uit het rapport blijkt dat circa 43 miljoen mensen leven in crises die nauwelijks aandacht krijgen. Acht van de tien meest onderbelichte daarvan spelen zich af in Afrika. Zo wordt er wereldwijd ook nauwelijks geschreven over Namibië, waar volgens de hulporganisatie 1,3 miljoen mensen niet genoeg te eten hebben. Net als over Zambia, waar 5,5 miljoen mensen afhankelijk zijn van hulp.

In 2024 speelden de tien meest onderbelichte rampen zich allemaal af in Afrika. In 2025 waarschuwt CARE ook voor de situaties in Honduras en Noord-Korea. In het Midden-Amerikaanse Honduras leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens. In Noord-Korea worden 10,7 miljoen mensen getroffen door ondervoeding.

Volgens de hulporganisatie ging de meeste media-aandacht het afgelopen jaar uit naar Gaza.