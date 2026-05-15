Oproep burgemeester Stadskanaal: recht niet in eigen hand nemen

STADSKANAAL (ANP) - De burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots, doet "een dringend beroep" op inwoners van zijn gemeente niet het recht in eigen hand te nemen. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling.

"Ik begrijp de woede en het verdriet die veel mensen voelen. Dat gevoel deel ik", aldus Sloots in een verklaring. "Maar ik doe een dringend beroep op alle inwoners: laat de politie en justitie hun werk doen. Het recht in eigen hand nemen en vernielingen helpen de kinderen niet. Ze belemmeren juist het onderzoek en maken de situatie in onze wijken onveiliger."

In de zaak zijn donderdag twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden. Ze worden ervan verdacht twee kinderen van zes en zeven jaar ernstig mishandeld te hebben. Het gaat in beide gevallen om een kind van deze twee moeders.

Ruiten ingegooid

Donderdag gooide een groep mensen ruiten in bij woningen van de twee. Ook waren er oproepen op sociale media om de openbare orde verder te verstoren, waarbij mogelijk "brandversnellende middelen" zouden worden gebruikt. Erna werd de noodverordening ingesteld, die tot en met zondag geldt.

De burgemeester zegt in een verspreide verklaring verder te begrijpen dat de situatie met de kinderen een diepe indruk maakt op mensen. "Op mij ook. Er zijn kinderen ernstig mishandeld. Hier zijn geen woorden voor. De kinderen zijn in veiligheid gebracht en worden goed verzorgd. Dat is voor nu het allerbelangrijkste. Beide moeders zijn geschorst uit het ouderlijk gezag."

Sloots zegt dat de politie in de wijk Parkwijk aanwezig is en dat die benaderd kan worden voor vragen. "Ik verzoek iedereen om de rust te bewaren."