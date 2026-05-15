Palestijns persbureau meldt aanvallen van kolonisten op Westoever

RAMALLAH (ANP) - Kolonisten op de Westelijke Jordaanoever hebben auto's en een moskee in brand gestoken in de buurt van Ramallah, meldt WAFA, het officiële persbureau in het gebied. Daarnaast schoten Israëlische troepen ten zuiden van Nablus een 16-jarige jongen dood, aldus WAFA.

Het Israëlische leger zei tegen persbureau AFP dat de jongen stenen gooide naar Israëlische voertuigen. In de omgeving zouden kolonisten deuren van huizen hebben gesloopt, wat voor paniek zorgde. Volgens de autoriteiten wil het Israëlische leger het lichaam van de jongen niet vrijgeven.

Het ministerie dat over religieuze zaken gaat heeft de aanvallen veroordeeld, schrijft WAFA. Het Israëlische leger zou proberen Palestijnen te intimideren door hun religie aan te vallen.

Een oudere vrouw brak haar arm door een aanval van kolonisten in de buurt van Bethlehem, aldus het persbureau.