ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palestijns persbureau meldt aanvallen van kolonisten op Westoever

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 13:06
anp150526078 1
RAMALLAH (ANP) - Kolonisten op de Westelijke Jordaanoever hebben auto's en een moskee in brand gestoken in de buurt van Ramallah, meldt WAFA, het officiële persbureau in het gebied. Daarnaast schoten Israëlische troepen ten zuiden van Nablus een 16-jarige jongen dood, aldus WAFA.
Het Israëlische leger zei tegen persbureau AFP dat de jongen stenen gooide naar Israëlische voertuigen. In de omgeving zouden kolonisten deuren van huizen hebben gesloopt, wat voor paniek zorgde. Volgens de autoriteiten wil het Israëlische leger het lichaam van de jongen niet vrijgeven.
Het ministerie dat over religieuze zaken gaat heeft de aanvallen veroordeeld, schrijft WAFA. Het Israëlische leger zou proberen Palestijnen te intimideren door hun religie aan te vallen.
Een oudere vrouw brak haar arm door een aanval van kolonisten in de buurt van Bethlehem, aldus het persbureau.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (3)

Gronings meisje (6) gemarteld: hoe kan dit zó lang doorgaan?

generated-image (2)

New York Times: 35 gezondheidstips waar experts bij zweren

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

119080699_m

Hormoontherapie: effectieve behandeling van prostaatkanker komt neer op chemische castratie

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

Loading