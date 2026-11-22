AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema heeft via een oproep op Instagram aandacht gevraagd voor de zaak van het ontvoerde meisje Insiya. Met de Engelstalige oproep probeert ze naar eigen zeggen de "ongekende" blokkade van de sociale media-accounts van de moeder van Insiya in India te omzeilen. "Het is voor Insiya belangrijk dat ze weet dat haar moeder aan haar denkt", aldus Halsema.

Het toen 2-jarige meisje werd in september 2016 door haar vader ontvoerd vanuit Amsterdam en verblijft in India. Sindsdien is de zaak veelvuldig aan de orde geweest in gesprekken tussen beide landen. Dat leverde tot dusver niets op.

Volgens de moeder van Insiya zijn al haar accounts op sociale media sinds kort geblokkeerd in India en is het voor haar daardoor onmogelijk om met haar dochter in contact te komen. In de video die Halsema deelt, komt de moeder ook aan het woord. "Verspreid deze boodschap alsjeblieft", zegt Halsema in de video. "Het is belangrijk dat Insiya weet dat haar moeder hoopt op haar veilige terugkeer naar haar huis in Amsterdam."

Samenwerking

Halsema nam de videoboodschap op in de Indiase stad Mumbai, waar ze was om de samenwerking met Indiase steden "te versterken". "Maar ik heb nog een reden om hier te zijn", zegt Halsema aan het begin van de video. "En dat is een hartverscheurende reden." Vervolgens legt ze uit dat de moeder Insiya inmiddels al tien jaar niet heeft gezien. Halsema sprak afgelopen week in India onder meer met de Nederlandse ambassadeur en de burgemeester van Mumbai over de zaak.

"We bidden voor je veilige terugkomst", zegt de moeder van Insiya in de video tegen haar dochter. "Ik geloof erin dat we weer samen gaan zijn, hier thuis in Nederland. Als je dit ziet, weet dan dat je mama altijd kunt bereiken. Ook via dit account van de burgemeester."