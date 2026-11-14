Oproep om meststoffen vrije doorvaart door Hormuz te bieden

ANTALYA (ANP/AFP) - Het tekort aan (kunst)mest dat wereldwijd ontstaat door de afsluiting van de Straat van Hormuz, kan leiden tot grote armoede en voedseltekorten, waarschuwt een hoge VN-functionaris op de klimaattop in Antalya. Op de COP31 roept Jorge Moreira da Silva Iran en de Verenigde Staten dan ook op met onmiddellijke ingang vaartuigen die deze stoffen verschepen doorgang te geven.

Met name in Azië en Afrika zijn de tekorten merkbaar. Zo zijn de voedselprijzen in Soedan het afgelopen halfjaar vrijwel verdubbeld en kunnen landbouwers in Nepal de uitermate belangrijke stoffen niet meer betalen. Door de tekorten dreigen circa 45 miljoen mensen in acute voedselonzekerheid terecht te komen, waarschuwde het VN-Wereldvoedselprogramma eerder.

Naar schatting is zo'n 50 procent van de wereldpopulatie voor zijn voortbestaan afhankelijk van kunstmatige meststoffen. In 2024 waren de Golfstaten goed voor circa 23 procent van de wereldhandel in ammoniak, een derde van de urea en een vijfde van de handel in DAP en MAP, eveneens meststoffen.